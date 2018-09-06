Investigação policial resulta em prisão e apreensão de arsenal de armas

No final da tarde desta quarta-feira (5), por volta das 17h15, equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da 1ª DP de Aquidauana cumpriu um Mandado de Busca e Apreensão Domiciliar na zona rural de Aquidauana. Após a investigação de que havia um arsenal de armas de fogo, os policiais foram até a casa localizada na estrada da Campina, no sítio Em Cristo Venci, e constataram a presença do armamento ilegal e decretaram a prisão em flagrante de H.C., 61 anos, pela posse irregular.

Foram apreendidas uma espingarda de calibre .22, sem munição, sem marca, modelo ou numeração aparente, B89, estando os dois últimos dígitos ilegíveis, uma espingarda, calibre .36, sem munição, sem marca e modelo aparente, uma espingarda sem marca, modelo e calibre aparente, seis cartuchos calibre .28, deflagrados, três cartucho recarregados de calibre .36, cinco cartuchos deflagrados de calibre .357, cinco cartuchos de calibre .22 intactos e quinze espoletas

Foi cumprido mandado de busca também na casa ao lado, pertencente ao filho de H.C., preso pelo arsenal ilegal. Os policiais encontraram na casa de C.J.S.C., 27 anos, cerca de 15 gramas de maconha para consumo pessoal, mas segundo o registro policial, ele não estava na residência. O delegado Wilkson Vasco comanda as investigações sobre o caso e dará mais detalhes a seguir.