Mulher com bebê de 3 meses é presa com pasta base na mochila

Uma mulher tem 31 anos, de Miranda, viajava com bebê de 3 meses em ônibus com destino à Campo Grande e foi abordada pela PRF ontem (24) às 11 horas da manhã. O ônibus em que estava fazia a linha de Corumbá à Capital.

Conforme o radialista Ronaldo Régis, do programa “Na Mira”, quando os policiais questionaram à mulher o motivo da viagem, ela demonstrou nervosismo. Disse estar indo pra Campo Grande para visitar uma irmã, mas não sabia o endereço. Portando duas mochilas, a PRF encontrou 200mg de pasta base, embalada por filme plástico.

A mulher alegou que a droga não era dela e não sabia de quem era o dono. Na Delegacia de Aquidauana, ela presumiu que teria sido a irmã, que apareceu no momento do embarque, que colocou escondido o entorpecente. Mas também alterou a versão da história, ao contar que ia pra Campo Grande para arrumar o cabelo. Em checagem policial, o marido e irmã já tinham passagens pela Polícia. Ela foi presa e está à disposição da Justiça.