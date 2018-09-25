Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:09

Buscar

Últimas notícias
X

Tráfico

Mulher com bebê de 3 meses é presa com pasta base na mochila

Moradora de Miranda, ela alegou aos policiais que a irmã havia colocado a droga na bagagem

Vanessa Ricarte

Publicado em 25/09/2018 às 08:34

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma mulher tem 31 anos, de Miranda, viajava com bebê de 3 meses em ônibus com destino à Campo Grande e foi abordada pela PRF ontem (24) às 11 horas da manhã. O ônibus em que estava fazia a linha de Corumbá à Capital.

Conforme o radialista Ronaldo Régis, do programa “Na Mira”, quando os policiais questionaram à mulher o motivo da viagem, ela demonstrou nervosismo. Disse estar indo pra Campo Grande para visitar uma irmã, mas não sabia o endereço. Portando duas mochilas, a PRF encontrou 200mg de pasta base, embalada por filme plástico.

A mulher alegou que a droga não era dela e não sabia de quem era o dono. Na Delegacia de Aquidauana, ela presumiu que teria sido a irmã, que apareceu no momento do embarque, que colocou escondido o entorpecente. Mas também alterou a versão da história, ao contar que ia pra Campo Grande para arrumar o cabelo. Em checagem policial, o marido e irmã já tinham passagens pela Polícia. Ela foi presa e está à disposição da Justiça.

Leia Também

• PM prende três com drogas em Aquidauana e Anastácio no final de semana

• Polícia Civil faz operação em festa rave e prende 4 por venda de drogas

• Operação prende 8 de facção que mandava droga pelo rio para o Brasil

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo