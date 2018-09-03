Operação prende 8 de facção que mandava droga pelo rio para o Brasil

Em operação na região de Canindeyú, no Paraguai, a Secretaria Nacional Anti drogas do Paraguai (Senad) prendeu oito membros de uma organização criminosa que enviava drogas para o Brasil pelos rios que fazem fronteira entre os dois países. Caminhonetes, barcos, caminhões, armas e até um jetsky foram apreendidos durante a ação.

Conforme a Senad, a ação ocorreu em três locais diferentes em que os criminosos se escondiam e organizavam o tráfico de drogas. A operação permitiu a prisão de oito membros, sendo a maioria brasileiros. Além disso, o flagrante causa um forte golpe logístico com a apreensão vans, quatro caminhões, quatro barcos, um jetsky, armas de fogo, munições e rádios comunicadores.