Força Tática da PM captura foragido da Justiça no Bairro Nova Aquidauana

Equipe da Força Tática da Polícia Militar de Aquidauana localizou e prendeu um foragido do sistema prisional nesta quarta-feira (26), às 0h15, na Rua 5, Bairro Nova Aquidauana. O homem de 30 anos estava andando pela rua e os policiais perceberam que ficou nervoso ao avistar a viatura.

Conforme o boletim de ocorrência, após a abordagem do suspeito, a equipe realizou a checagem no sistema da Polícia e constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido há mais de um ano, em julho de 2017.