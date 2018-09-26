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Força Tática da PM captura foragido da Justiça no Bairro Nova Aquidauana

O homem estava foragido há mais de um ano e foi identificado pelos policiais

Vanessa Ricarte

Publicado em 26/09/2018 às 11:23

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Equipe da Força Tática da Polícia Militar de Aquidauana localizou e prendeu um foragido do sistema prisional nesta quarta-feira (26), às 0h15, na Rua 5, Bairro Nova Aquidauana. O homem de 30 anos estava andando pela rua e os policiais perceberam que ficou nervoso ao avistar a viatura.

Conforme o boletim de ocorrência, após a abordagem do suspeito, a equipe realizou a checagem no sistema da Polícia e constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem, expedido há mais de um ano, em julho de 2017.

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O homem foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana para as devidas medidas judiciais.

*Com informações de Ivynara Dias

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