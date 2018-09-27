Justiça insere dados de candidatos e eleitores em 129 urnas eletrônicas de Aquidauana

Eleições
Trabalho pode ser acompanhado por qualquer pessoa que tenha interesse
As 129 urnas eletrônicas que serão usadas durante as eleições de outubro, em Aquidauana, começaram a receber informações hoje.
Na sede do Tribunal Regional Eleitoral, na Vila Cidade Nova, a justiça realiza os procedimentos de inseminação das mídias com dados dos candidatos e eleitores e também a lacração.
Segundo Fábio César Dias Dantas, chefe de cartório, o trabalho pode ser acompanhado por qualquer pessoa que tenha interesse, incluindo representantes de partidos e outras entidades, e deve dura até o meio-dia desta sexta-feira.
“Em seguida, as urnas vão ficar guardadas em nosso depósito, e no dia das eleições vão para a seções em Aquidauana, aldeias e distritos”, explicou. Em Anastácio, a inserção dos dados foi realizada no início da semana.
Colaborou Luiz Guido Jr.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS