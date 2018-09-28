Sexta-feira com pancadas de chuva em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima de 23 e máxima de 34 graus
Nesta sexta-feira (28) o céu fica nublado, com pancadas de chuva isoladas e trovoadas ao longo do dia, conforme o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia – Inmet.
A temperatura mínima hoje será de 23 e pode chegar a 34 graus Celsius. Por conta das chuvas, a umidade relativa do ar permanece alta: mínima de 55% e máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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