Passarela localizada entre as Vilas Trindade e Paraíso ganha cara nova

Aquidauana
Segundo o prefeito Odilon as vias de acesso também receberão atenção especial e serão recuperadas
Estão quase prontas as obras de reforma e construção da passarela de pedestres sobre o córrego João Dias, ligação entre a vilas Trindade e Paraíso, em Aquidauana.
Estava deteriorada e apresentando riscos aos pedestres e agora está sendo totalmente recuperada com madeiramento novo.
Segundo o prefeito Odilon as vias de acesso também receberão atenção especial e serão recuperadas.
"Estamos trabalhando dentro do possível para atender as muitas demandas e felizmente temos conquistado resultados positivos para nossa população" afirma o prefeito.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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