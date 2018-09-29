Passarela localizada entre as Vilas Trindade e Paraíso ganha cara nova

Estão quase prontas as obras de reforma e construção da passarela de pedestres sobre o córrego João Dias, ligação entre a vilas Trindade e Paraíso, em Aquidauana.

Estava deteriorada e apresentando riscos aos pedestres e agora está sendo totalmente recuperada com madeiramento novo.

Segundo o prefeito Odilon as vias de acesso também receberão atenção especial e serão recuperadas.

"Estamos trabalhando dentro do possível para atender as muitas demandas e felizmente temos conquistado resultados positivos para nossa população" afirma o prefeito.