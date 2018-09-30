Possibilidade de chuva à tarde e à noite neste domingo em Aquidauana e região

Aquidauana
Temperatura máxima chega a 33 graus
Neste domingo (30), continua a previsão de chuvas para a região de Aquidauana. Pela manhã, o céu fica parcialmente nublado, mas à tarde e à noite haverá pancadas de chuva e trovoadas isoladas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet – Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima será de 25 graus e a máxima de 33 graus. Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 85%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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