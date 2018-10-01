PM é acionada para separar briga de homem e mulher e encontra maconha na casa do casal

A Polícia Militar de Aquidauana foi acionada por vizinhos de um casal, um homem de 31 anos e uma mulher de 25 anos na noite deste domingo (30) às 22h30. Na Rua Alcebíades Santos Vieira, Bairro Alto, os policiais avistaram o casal no meio da rua, e após a aproximação da viatura, o homem pediu ajuda pois queria ir embora e sua namorada não o deixava ir.

O homem contou à PM que estaria bebendo com sua namorada e em dado momento se desentenderam e a sua namorada rasgou sua camiseta após a discussão. Perguntada se havia sofrido algum tipo de agressão, a namorada negou. Ela mesma autorizou a entrada dos policiais em sua casa onde foi encontrado em cima de uma mesa uma porção de maconha com aproximadamente 10 gramas, 01 cigarro da mesma substância contendo aproximadamente 2 gramas, e 03 pacotes papéis para o preparo do cigarro.

A mulher informou que a droga era do namorado. Ele foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia de Aquidauana para as medidas cabíveis.