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Tráfico de drogas

Polícia paraguaia apreende maconha com adesivo 'Lula Livre' na fronteira com Ponta Porã

A carga de maconha totalizou 135 kilos, divididos em 166 tabletes

Vanessa Ricarte

Publicado em 21/09/2018 às 09:19

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Investigadores da Direção de Investigações Criminais de Casos Puníveis da Polícia Nacional do Paraguai apreendem carga de maconha com adesivo “Lula Livre”.

A operação ocorreu na noite de quinta feira (20) por volta das 19:30hs, quando os investigadores da Direção de Investigações Criminais de Casos Puníveis, chegaram a um lava jato denominado “San Cayetano” situada na rua Toledo no bairro Obrero da cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã, onde foi encontrado uma carga de maconha que após pesado totalizou 135 kilos que se encontrava divididos em 166 tabletes que se encontravam em cinco bolsas pronta para o transporte.

Segundo os investigadores da Polícia Nacional do Paraguai em Pedro Juan Caballero, o proprietário da droga seria supostamente um cidadão brasileiro identificado como, Daniel Candia que teria alugado o local a aproximadamente três meses, o mesmo não se encontrava no local no momento da busca e apreensão, o chamativo do caso e que os tabletes de maconha se encontrava adesivada com um logo com dizeres “Lula Livre”, que para os investigadores indica que a droga seria transportada ao território brasileiro.

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