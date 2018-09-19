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Bela Vista

PM apreende quase 2 ton de maconha e recupera caminhonete roubada

Os policiais encontraram grande quantidade de maconha e constataram que o veículo estava adulterado

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/09/2018 às 10:22

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Por volta das 9 horas da noite de ontem (18), guarnição de serviço da Polícia Militar de Bela Vista fazia rondas pela Avenida Teodoro Sativa, quando avistou uma caminhonete Ford Ranger, trafegando em alta velocidade e seguindo no sentido da cidade de Jardim.

Imediatamente, os policiais tentaram realizar a abordagem, porém o condutor do veículo não acatou as ordens de parada e fugiu. Foi necessário o acompanhamento tático por aproximadamente 14 quilômetros até que o homem abandonou a caminhonete e fugiu, a pé, em meio à mata.

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Ao checar o veículo, os policiais encontraram grande quantidade de maconha e constataram que estava com os sinais identificadores adulterados e, ainda, que havia sido roubado em Ponta Porã no dia 13 de julho. No interior do veículo havia, também, um rádio amador instalado e ligado.

A caminhonete recuperada foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil de Bela Vista, juntamente com a droga apreendida, que após ser contabilizada e pesada totalizou 1.987 tabletes e, aproximadamente 1.936 quilos de entorpecentes.

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