PM apreende quase 2 ton de maconha e recupera caminhonete roubada

Por volta das 9 horas da noite de ontem (18), guarnição de serviço da Polícia Militar de Bela Vista fazia rondas pela Avenida Teodoro Sativa, quando avistou uma caminhonete Ford Ranger, trafegando em alta velocidade e seguindo no sentido da cidade de Jardim.

Imediatamente, os policiais tentaram realizar a abordagem, porém o condutor do veículo não acatou as ordens de parada e fugiu. Foi necessário o acompanhamento tático por aproximadamente 14 quilômetros até que o homem abandonou a caminhonete e fugiu, a pé, em meio à mata.