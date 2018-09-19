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Crime ambiental

PMA autua dono de rancho por degradar margem e lançar esgoto no rio

Pena pode chegar a 3 anos de detenção

Vanessa Ricarte

Publicado em 19/09/2018 às 09:33

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Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização, ontem (18) no rio Ivinhema, no município de Taquarussu e localizaram uma atividade ilegal, em uma pequena ilha do rio. O morador da ilha possui um recibo de posse desde 1975 e construiu um rancho que usa como residência, degradando a vegetação de mata ciliar e margem do rio (área de preservação permanente – APP).

A construção em palafita e alvenaria na parte debaixo, com madeira na parte superior, não possuía qualquer sistema de tratamento dos efluentes e não havia local para disposição dos resíduos sólidos. Os esgotos eram lançados via encanamento diretamente no rio Ivinhema. Os Policiais também levantaram no local, que o proprietário estava fechando a venda do local para um pessoal do estado do Paraná, que construiria um rancho de pesca, aumentando significativamente os impactos.

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Como não possuía licenciamento ambiental, os policiais interditaram as atividades. Pela infração administrativa, o infrator (86), residente em Nova Andradina, recebeu multa de R$ 30.000,00. Ele também responderá por crime ambiental. Se condenado, poderá pegar pena de um a três anos de detenção.

O autuado foi notificado a apresentar junto ao órgão ambiental Estadual um plano de recuperação da área degradada e alterada (PRADA).

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