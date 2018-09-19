PMA autua dono de rancho por degradar margem e lançar esgoto no rio

Policiais Militares Ambientais de Batayporã realizavam fiscalização, ontem (18) no rio Ivinhema, no município de Taquarussu e localizaram uma atividade ilegal, em uma pequena ilha do rio. O morador da ilha possui um recibo de posse desde 1975 e construiu um rancho que usa como residência, degradando a vegetação de mata ciliar e margem do rio (área de preservação permanente – APP).

A construção em palafita e alvenaria na parte debaixo, com madeira na parte superior, não possuía qualquer sistema de tratamento dos efluentes e não havia local para disposição dos resíduos sólidos. Os esgotos eram lançados via encanamento diretamente no rio Ivinhema. Os Policiais também levantaram no local, que o proprietário estava fechando a venda do local para um pessoal do estado do Paraná, que construiria um rancho de pesca, aumentando significativamente os impactos.