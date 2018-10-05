Colisão entre moto e bicicleta deixa dois feridos e mobiliza Corpo de Bombeiros

Aquidauana
Falta de atenção em cruzamento provoca acidente na Rua Teodoro Rondon
Nesta quinta-feira (4) por volta das 21 horas, uma colisão entre moto e bicicleta em cruzamento na Rua Teorodo Rondon, em Aquidauana, mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros. Segundo o registro, uma senhora de 50 anos foi atravessar a rua de bicicleta, após a passagem de um carro, mas não viu a moto também cruzando a rua e ambos colidiram.
O motociclista de 40 anos e a ciclista ficara machucados. O homem teve lesões no ombro e joelho. Assim que os Bombeiros chegaram ao local, viram a senhora sentada no meio fio da calçada, que também foi imobilizada e levada, junto com o motociclista, ao hospital da cidade.
A senhora que trafegava de bicicleta teve dor no peito, do lado esquerdo, com hematoma e informou aos militares que tinha diabetes. A vítima teve taquicardia, mas negou ter feito uso de medicamentos controlados, que apenas não viu a moto que passava no local.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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