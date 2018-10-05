Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:17

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Colisão entre moto e bicicleta deixa dois feridos e mobiliza Corpo de Bombeiros

Falta de atenção em cruzamento provoca acidente na Rua Teodoro Rondon

Vanessa Ricarte

Publicado em 05/10/2018 às 11:16

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Nesta quinta-feira (4) por volta das 21 horas, uma colisão entre moto e bicicleta em cruzamento na Rua Teorodo Rondon, em Aquidauana, mobilizou o Resgate do Corpo de Bombeiros. Segundo o registro, uma senhora de 50 anos foi atravessar a rua de bicicleta, após a passagem de um carro, mas não viu a moto também cruzando a rua e ambos colidiram.

O motociclista de 40 anos e a ciclista ficara machucados. O homem teve lesões no ombro e joelho. Assim que os Bombeiros chegaram ao local, viram a senhora sentada no meio fio da calçada, que também foi imobilizada e levada, junto com o motociclista, ao hospital da cidade.

Leia Também

• Acidentes com capotamentos em Ladário e Estrada Parque deixam 4 feridos

• Cavalos na pista podem ter provocado acidente com vítima fatal no Anel Viário

• 2º Workshop capacita para boas práticas na prevenção de acidentes

A senhora que trafegava de bicicleta teve dor no peito, do lado esquerdo, com hematoma e informou aos militares que tinha diabetes. A vítima teve taquicardia, mas negou ter feito uso de medicamentos controlados, que apenas não viu a moto que passava no local.

 

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo