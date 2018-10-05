Sexta-feira com pancadas de chuva durante todo o dia em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima de 21 e máxima de 31 graus
Nesta sexta-feira (5) as chuvas continuam a cair em Aquidauana e região. Durante todo o dia, as pancadas de chuva deverão vir com rajadas de ventos moderadas e trovoadas, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Temperatura mínima de 21 e a máxima de 31 graus. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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