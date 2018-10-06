Sábado quente e com previsão de chuvas à tarde e à noite em Aquidauana e região

Clima
Temperatura mínima de 21 e máxima de 32 graus
A temporada de chuvas ainda prossegue nete final de semana em Aquidauana e região. Segundo o Instituto Nacional de Metorologia (Inmet) neste sábado (6) o céu fica nublado pela manhã, mas deve chover à tarde e à noite, com pancadas de chuva isoladas e trovoadas.
A temperatura mínima prevista para hoje será de 21 graus e a máxima de 32 graus. A umidade relativa do ar se mantém alta: mínima de 55% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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