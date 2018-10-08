Céu parcialmente nublado e com possibilidade de chuvas nesta segunda em Aquidauana e região

Clima
A temperatura máxima chega a 35 graus
Nesta segunda-feira (8) há possibilidade de chuvas isoladas pela manhã e à tarde na região de Aquidauana. O céu fica parcialmente nublado e com névoa úmida à noite conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é 22 graus e a máxima de 35 graus. Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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