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Santa Terezinha

Homem briga com mulher que não quis ir embora de festa e se joga com moto em portão

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira e a PM teve de ser acionada

Vanessa Ricarte

Publicado em 08/10/2018 às 09:57

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Após as Eleições 2018, confraternização em residência localizada na Rua Pedro Mendes da Costa, Bairro Santa Terezinha, em Aquidauana, culminou com a chegada da equipe da PM para atender caso registrado como choque em acidente de trânsito.

Na madrugada desta segunda-feira (8) por volta das 0h15, um homem de 55 anos estava bebendo junto com a mulher quando se desentenderam, pois a mulher se recusou a ir embora.

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O homem pegou sua moto Titan, embriagado e ficou com o veículo ligado em frente ao portão esperando a mulher sair, mas ela não o fez. A partir de então, o dono da casa fechou o portão, ocasião em que o motociclista, enraivecido, chocou a moto contra o portão e caiu.

A Polícia foi chamada para atender o caso. Quando a equipe chegou ao local, o homem estava perambulando no quintal, consciente e desorientado pela ingestão de bebida alcoólica. A equipe retornou à base após o ocorrido.

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