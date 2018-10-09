Céu parcialmente nublado nesta terça-feira em Aquidauana e região

Ainda há previsão de pancadas de chuva, mas só à tarde em Aquidauana e região. Nesta terça-feira (9) o céu fica parcialmente nublado conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 35 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 40% e máxima de 85%.