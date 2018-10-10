Com a chegada do feriado prolongado, confira o que abre e fecha em Aquidauana

Por conta do feriado prolongado, repartições públicas e o comércio devem funcionar em horário diferenciado em Aquidauana. O dia 11 de outubro é a data da Divisão do Estado. Já o dia 12 é Dia das Crianças e da Padroeira do Brasil.

O Sindicato do Comércio Vajerista e o Sindicato dos Trabalhadores do Comércio definiram que o comércio abre amanhã, dia 11, até às 14 horas, conforme acordo trabalhista, mediante pagamento de 100% de hora extra e folga na semana seguinte. Na sexta-feira fecha e, no sábado, opera normalmente.

No início da semana, a prefeitura decretou Ponto Facultativo nas repartições públicas municipais nesta quarta-feira, tendo em vista o feriado, retornando as atividades normais no próximo dia 15, segunda-feira.

O decreto não se aplica às secretarias municipais que atendem as atividades consideradas essenciais e aquelas que, por sua natureza, não permitem paralisação, bem como ainda aquelas que os secretários municipais entenderem necessárias.

As escalas de trabalho dos servidores públicos ligados aos serviços essenciais que não poderão ser paralisados ficam sob a responsabilidade dos secretários.

No judiciário não haverá expediente nos dias 11 e 12, mas o plantão funcional regularmente. As repartições públicas municipais e estaduais fecham retornam na segunda.

As lotéricas geralmente não funcionam em feriados, mas cada uma define seu horário e, no sábado, devem abrir. Os bancos fecham na quinta e na sexta-feira, assim como agências dos Correios.