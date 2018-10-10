Quarta-feira com previsão de chuvas em Aquidauana e região

Nesta quarta-feira (10) o céu fica nublado e parcialmente nublado durante todo o dia em Aquidauana e regiao. Segundo o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de pancadas de chuvacom trovoadas isoladas à tarde e à noite.

A temperatura mínima prevista para hoje será de 24 graus e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar mínima será de 60% e a máxima de 90%.