Quarta-feira com previsão de chuvas em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 graus e a máxima de 35 graus
Nesta quarta-feira (10) o céu fica nublado e parcialmente nublado durante todo o dia em Aquidauana e regiao. Segundo o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de pancadas de chuvacom trovoadas isoladas à tarde e à noite.
A temperatura mínima prevista para hoje será de 24 graus e a máxima de 35 graus. A umidade relativa do ar mínima será de 60% e a máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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