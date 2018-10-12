Dia de N. Sra. Aparecida com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Nesta sexta-feira (12) feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, o tempo fica nublado, com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas de manhã à noite em Aquidauana e região.

A temperatura mínima prevista para hoje será de 22 graus e a máxima de 36 graus. Alta umidade relativa do ar deverá ser registrada na cidade: mínima de 40% e máxima de 100%.