Dia de N. Sra. Aparecida com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Clima
Feriado terá céu nublado durante todo o dia; mínima de 22 graus e máxima de 36 graus
Nesta sexta-feira (12) feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida, o tempo fica nublado, com possibilidade de chuvas e trovoadas isoladas de manhã à noite em Aquidauana e região.
A temperatura mínima prevista para hoje será de 22 graus e a máxima de 36 graus. Alta umidade relativa do ar deverá ser registrada na cidade: mínima de 40% e máxima de 100%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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