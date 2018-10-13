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Aquidauana elege o casal de Miss e Mister 2018

A edição 2018 do Miss e Mister Aquidauana vem marcar a história da cidade

Renan Nucci

Publicado em 13/10/2018 às 10:25

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O glamour, suspense, curiosidade e beleza deram o tom para o retorno em grande estilo do Miss e Mister Aquidauana. O Clube Santo Cruz, o local do evento, por vários instantes, fez o público se recordar dos desfiles ali realizados, na época do saudoso Clube Feminino. A edição 2018 do Miss e Mister Aquidauana vem marcar a história da cidade com muita alegria e um encontro de gerações reavivando a beleza dos grandes eventos no município.

O corpo de jurados foi seleto e todos experientes na área, que avaliaram os dez casais que demonstraram além dos sorrisos e  da jovialidade, bastante desenvoltura e beleza encantando o público. O jovem casal eleito representante da beleza aquidauanense é: Mister Murilo, que recebeu a faixa das mãos de Ayrton Moura, modelo aquidauanense e Mister Eco Brazil 2018 e a Miss Yasmin Timóteo, que recebeu a faixa das mãos da última miss eleita na cidade, em 2007, Marley Gama.

O casal simpatia eleito pelos jurados foi Emily da Silva e João Pedro Santos, condecorados pela Miss Juvenil Internacional 2018, a aquidauanense Raiane Damasceno. Também foram premiados: Bruna Lubas e Geovane Oliveira - 2° lugar; Sandy Serpa Lara  e Guilherme Correa - 3 ° lugar; Aline Oliveira de Góes Amorin e João Pedro Santos  - 4° lugar; e Geovana Garces e Silvio Augusto de Moraes - 5° lugar.

No evento, o público conferiu ao vivo o show do talentoso cantor sul-matogrossense Chicão Castro, com repertório selecionado. Na abertura e no intervalo do evento, a Cia Zari de Circo e Dança também fez belas apresentações. O Miss e Mister Aquidauana foi realizado pela Prefeitura de Aquidauana via Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, com coordenação de Jaime Artigas, apoio do Governo do Estado e da vereadora Lenilda Damasceno - autora da indicação na Câmara acerca da realização do evento.

"Estamos resgatando a cultura em Aquidauana, com eventos como este", completou a vereadora. No evento, representando o prefeito Odilon Ribeiro, o diretor-presidente da Fundação de Cultura e Turismo de Aquidauana, Humberto Torres, agradeceu a presença de todos e também destacou a relevância do evento, após onze anos a cidade ficar sem promover a escolha do mister e da miss. 

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