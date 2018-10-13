“Vem pra UFMS” divulgará o câmpus para a comunidade no dia 18/10; compareça!

Com o objetivo de divulgar nossos cursos e projetos aos escolares e comunidade da região, o Câmpus de Aquidauana da UFMS (CPAQ) promoverá, no dia 18 de outubro (quinta-feira), o evento “Vem pra UFMS”, aberto tanto à comunidade quanto aos nossos acadêmicos.

Todas as escolas que possuem ensino médio na região de Aquidauana foram convidadas. A comunidade em geral também poderá visitar as dependências do câmpus e saber um pouco mais sobre o que o CPAQ oferece.

No evento, haverá apresentação dos cursos existentes no câmpus de Aquidauana: Administração, Ciências Biológicas, Geografia, História, Letras, Licenciatura Indígena, Matemática, Pedagogia e Turismo. Também acontecerá uma apresentação cultural ao final de cada período, visando divulgar a importância das atividades de extensão em nossa Universidade.

Os interessados em conhecer o CPAQ e seus cursos devem comparecer à unidade II, localizada na rua Oscar Trindade de Barros, 740, no dia 18 de outubro (quinta-feira), das 7h30 às 10h30 ou das 19h às 22h (participante poderá escolher entre vir de manhã ou vir à noite). No evento, os acadêmicos de cada curso de graduação do câmpus de Aquidauana apresentarão seu curso e incentivarão o ingresso da comunidade na UFMS. Também haverá uma explicação sobre as formas de ingresso na Universidade, conduzida pela Comissão de Divulgação e pela Direção do Câmpus.

Os acadêmicos que participarem do evento terão direito a certificado de participação ou certificado de organização de evento (a depender de sua função), que será emitido para aqueles que assinarem a lista de presença. Também receberão certificado de apresentação de trabalho aqueles que inscreverem seu pôster e apresentarem no dia do evento (não há necessidade de ser trabalho inédito).

A inscrição do pôster pode ser realizada por meio do link: clique aqui (inscrição).

Algumas escolas da região já estão confirmadas. Não perca essa oportunidade! Ajude a fortalecer a UFMS em Aquidauana! Convide aqueles que possuem interesse em conhecer a nossa Universidade!

O evento é resultado de um esforço conjunto entre a Comissão de Divulgação, a Direção e todos os cursos do câmpus, que buscam fortalecer a UFMS em Aquidauana.

Para quaisquer dúvidas, entre em contato pelo telefone 3241-0404, ou pelo e-mail joao.doarth@ufms.br ou ainda pelo messenger de nossa página do Facebook.