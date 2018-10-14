Domingo com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Neste domingo (14) a região de Aquidauana terá céu encoberto, nublado e parcialmente nublado com chuvas isoladas de manhã à noite, conforme indica a previsão do tempo divulgada pelo Instituto Nacional de Meteorologia - Inmet.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 20 graus e a máxima de 31 graus Celsius. A umidade relativa do ar mínima será de 60% chegando aos 100% neste domingo.