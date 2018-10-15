Segunda-feira com céu parcialmente nublado em Aquidauana e região

Clima
Há previsão de chuvas para hoje à noite
O tempo segue com sol encoberto nesta segunda-feira (15) em Aquidauana e região. O céu fica nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuvas isoladas à noite, conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus Celsius e a máxima de 30 graus Celsius. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 80%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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