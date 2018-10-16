Céu parcialmente encoberto e com possibilidade de chuvas em Aquidauana e região

Nesta terça-feira (16), o céu fica parcialmente nublado ao longo de todo o dia. Tempo mais quente e abafado em Aquidauana e região, há ainda possibilidade de chuvas isoladas à tarde, conforme aponta o boletim meteorológico do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Temperatura mínima de 25 graus e máxima de 35 graus Celsius. A umidade relativa do ar mínima hoje será de 40% e a máxima de 85%.