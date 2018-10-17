Desconfiado, rapaz quase cai em golpe de compra de moto na promissória

O irmão do rapaz denunciou, nesta quarta-feira (17) um golpe após o rapaz tê-lo procurado dizendo que estava feliz por estar comprando uma moto Hornet 600 cilindradas, 2012, revisada, com manual e cópia, 14 mil km rodados por 27 mil reais à vista ou entrada de 5 mil reais mais 50 prestações de R$ 550. A negociação acontecia pelo WhatsApp que enviou a foto do veículo.

O irmão desconfiou, já que a mensagem dizia que a moto poderia ser parcelada em notas promissórias. O vendedor mandou a foto da moto, do documento e o número da conta para fazer um depósito de 600 reais. Após o depósito, o suposto vendedor disse que traria o veículo a Aquidauana para ele ver.

Segundo Ronaldo Régis, do programa “Na Mira”, o radialista checou o número da conta e identificou que era de uma agência da Caixa Econômica Federal de Porto Velho, Rondônia. O nome da empresa está localizado em Goiás.