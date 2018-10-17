Festa regada à vodka e narguile resulta na prisao de 2 pessoas

Nesta segunda-feira (16) Na Vila Paraíso, um grupo de jovens consumia vodka com energético e narguilé em festa de aniversário, em Aquidauana. Às 21 horas, os jovens decidiram aumentar o volume do som da festa, o que começou a perturbar o sossego da vizinhança.

A Polícia Militar foi acionada e quando os policiais chegaram, constataram consumo de álcool por adolescentes entre 13 a 16 anos. No total, 16 adolescentes foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Aquidauana, não como autores, mas vítimas, já que disseram aos policiais que as bebidas estavam sobre à mesa, servidas à vontade.

De acordo com Ronaldo Régis, do programa “Na Mira”, a mãe do aniversariante foi presa em flagrante e dois rapazes de 18 anos, um deles inclusive que teria levado o narguile, também foram presos em flagrante. Todos foram encaminhados à DP da cidade e ouvidos até o meio dia de ontem (16). Os responsáveis responderão pelos atos ilícitos praticados.