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9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana encena “Travessia do Chaco”

Exército Brasileiro homenageia militares que construíram estrada durante a Guerra do Paraguai

Vanessa Ricarte

Publicado em 18/10/2018 às 10:14

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Nesta sexta-feira (19) o Exército Brasileiro realiza as comemorações alusivas aos 150 anos da Travessia do Chaco, para homenagear todos os militares brasileiros que construíram a Estrada do Chaco, na Campanha da Tríplice Aliança, durante a Guerra do Paraguai. O evento ocorre no 9º Batalhão de Engenharia de Combate, em Aquidauana.

A celebração conta com o lançamento da medalha comemorativa, palestra, encenação ao ar livre e almoço de confraternização aos participantes.

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Histórico

As forças aliadas da Tríplice Aliança partiram atrás de Solano Lopez, presidente do Paraguai, sob o comando de Duque de Caxias. Marcharam até Palmas, região que fazia fronteira com as novas instalações utilizadas pelos inimigos, aonde chegara no dia 30 de setembro. As fortificações situadas ao longo do arroio Piquissiri barravam o acesso até Assunção. Solano Lopez, já em situação crítica, havia concentrado 18 mil soldados paraguaios na região que exploravam com êxito o relevo e se apoiavam nos fortes de Angostura e Itá-Ibaté.

O comandante brasileiro Duque de Caxias achou por bem evitar o confronto direto no local e elaborou uma ousada operação militar, a manobra do Piquissiri. Fez então construir uma estrada de 11 Km de extensão pelo pantanoso Chaco, seguindo a margem direita do Rio Paraguai, ao longo de 23 dias. Enquanto isso, divisões brasileiras e argentinas ocupavam-se da linha de frente em Piquissiri.

No dia 19 de outubro de 1868, na execução da manobra, três corpos do Exército Brasileiro, totalizando 23 mil soldados, foram transportados para a margem direita do rio e percorreram a estrada construída até o nordeste. Em Villeta reembarcaram e desceram somente no porto de Santo Antônio e Ipané, desta vez já na margem esquerda do rio. A apenas 20 Km da retaguarda das forças paraguaias em Piquissiri. Naturalmente, Solano Lopez foi completamente surpreendido. O líder do Paraguai não acreditava que contingente tão numeroso fosse capaz de atravessar o Chaco.

*Com informações do portal História Brasileira.

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