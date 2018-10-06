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9º Batalhão de Engenharia de Combate de Aquidauana completa 76 anos neste sábado

Batalhão Carlos Camisão foi criado em 1942, ainda durante a Segunda Guerra Mundial

Vanessa Ricarte

Publicado em 06/10/2018 às 10:30

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Neste sábado (6) o 9º Batalhão de Engenharia de Combate completa 76 de existência da unidade. Para comemorar a marca histórica de serviços prestados à pátria, nesta sexta-feira (05), o comandante do Batalhão, Coronel Fábio Bogoni, organizou uma formatura geral e, ao lado de outras autoridades de Mato Grosso do Sul, homenageou diversas pessoas que tem contribuído com o Exército Brasileiro, em Aquidauana.

Coronel Fábio Bogoni

Bogoni explica que o evento contou com dois ex-pracinhas durante a solenidade. “A data comemorativa é no dia 6 de outubro de 1942, mas fizemos a formatura nesta sexta-feira e tivemos a grata satisfação e honra de contar com dois heróis nacionais que integraram a Força Expedicionária Brasileira (FAB) sr. André Ragalzi e Nilton Guido, este último foi combatente do 9º Batalhão de Engenharia de Combate durante a campanha na Itália”, destacou

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O comandante ainda esclarece que o evento teve o objetivo de agradecer as personalidades que de uma forma ou de outra contribuíram e ainda contribuem para a realização das atividades do Batalhão. “Para isso, fizemos a entrega do Diploma de Amigo do Batalhão e fizemos também a entrega da condecoração Marechal José Machado Lopes que coube ao comandante fazer a entrega, que não deixa de ser um agradecimento a todo apoio e esforço que essas pessoas têm feito no sentido de proporcionar ao Batalhão que continue cumprindo as suas missões e atribuições.”

Diploma "Medalha Marechal Machado Lopes"

Ex-combatentes

André Ragalzi, agora com 96 anos, combateu nos campos da Itália defendendo os ideais de liberdade.

Nilton Guido, ex-combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), ex-integrante do Batalhão, atuou no Teatro de Operações da Itália, na Segunda Guerra Mundial.

O então Cabo Guido, embarcou para os campos de batalha em 2 de julho de 1944, no primeiro escalão e regressou ao Brasil em 17 de setembro de 1945. O pracinha ainda relata com lucidez os episódios das ações do Batalhão de Engenharia, como a construção de uma ponte bailey sobre o rio Pó, na Itália, primeira missão recebida pela FEB.

*Com informações de Ivynara Dias.

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