Previsão de pancadas de chuva para esta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 25 e a máxima de 36 graus
Indicação de pancadas de chuva insoladas com trovoadas na região Sudoeste do estado. Em Aquidauana, o céu fica encoberto durante todo o dia, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Apesar da possibilidade de chuvas, o tempo segue quente e abafado: temperatura mínima prevista para hoje é de 25 e máxima de 36 graus Celsius.
Umidade relativa do ar mantém-se em alta: mínima de 55% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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