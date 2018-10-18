Previsão de pancadas de chuva para esta quinta-feira em Aquidauana e região

Indicação de pancadas de chuva insoladas com trovoadas na região Sudoeste do estado. Em Aquidauana, o céu fica encoberto durante todo o dia, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Apesar da possibilidade de chuvas, o tempo segue quente e abafado: temperatura mínima prevista para hoje é de 25 e máxima de 36 graus Celsius.

Umidade relativa do ar mantém-se em alta: mínima de 55% e máxima de 90%.