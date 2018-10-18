Saúde de Aquidauana intensifica atividades para mulheres no Outubro Rosa

A Prefeitura de Aquidauana por meio da Secretaria Municipal de Saúde está promovendo durante todo este mês de outubro várias atividades alusivas à campanha nacional de prevenção aos cânceres de mama e colo do útero, também conhecida como “Outubro Rosa”.

Em todos as unidades de saúde da cidade e dos distritos haverá atividades para as mulheres, como, por exemplo, palestras, rodas de conversa e, também, exames preventivos. “O foco do Outubro Rosa é despertar e alertar as mulheres para cuidarem de sua saúde, consultarem o médico e preverem o câncer”, explica Ariane Aparecida Beghelini, coordenadora Programa Saúde da Mulher em Aquidauana.

Pensando em atender as mulheres que trabalham o dia todo e nem sempre tem tempo para procurar o posto de saúde no horário de expediente, a Secretaria Municipal de Saúde organizou um cronograma de atendimento nas ESFs no qual eles não fecham no horário do almoço na data especificada, possibilitando que as pacientes possam ir consultar e fazer os exames preventivos.

O prefeito Odilon Ribeiro agradeceu o empenho das equipes das ESFs para organizar a campanha e destacou que o principal objetivo da prefeitura ao promover essas atividades do Outubro Rosa é “levar informação, sensibilizar e incentivar as mulheres aquidauanenses para se cuidarem”.

PROGRAMAÇÃO

O cronograma da campanha Outubro Rosa em Aquidauana conta com as seguintes datas e horários de atividades: 16/10 – às 13 horas na ESF Izaura Baes; 17/10 – às 7h nas ESFs Tiago Bogado e Guanandy; 18/10 – das 7h às 16h30min nas ESFs Cândido Pinheiro e João Jorge Carneiro; 18/10 – das 8h às 11h e das 14h às 16h30min no Supermercado Atlântico; 19/10 – das 8h às 16h na ESF do Distrito de Piraputanga; 23/10 – a partir das 8h na ESF São Pedro; a partir das 9h na ESF Claudio Fernando Stella; e a partir das 13 horas na ESF Vila Pinheiro; 24/10 – às 7h na ESF São Francisco; 25/10 - às 7h na ESF JAM; 26/10 – das 8h às 16h nas ESFs dos Distritos de Cipolândia e Camisão.

Para mais informações sobre as ações do Outubro Rosa, os interessados devem procurar a ESF mais próxima de sua casa e informar-se com a equipe.

OUTUBRO ROSA

A campanha Outubro Rosa surgiu por meio de um movimento que teve início nos Estados Unidos na década de 90, mobilizando os estados e cidades do país em ações relacionadas ao câncer de mama e a mamografia. Com o passar dos anos, o Congresso Americano aprovou “Outubro” como o mês nacional (EUA) de prevenção. Posteriormente, o movimento expandiu-se para todo o mundo, principalmente, por conta da necessidade de informar e alertar as mulheres sobre os tipos de cânceres que mais as afetam. O símbolo da campanha Outubro Rosa remete à um laço rosa, significando a luta contra o câncer.