Sexta com céu nublado e pancadas de chuva em Aquidauana e região

Apesar do clima quente e abafado, a indicação para esta sexta-feira (19) é de pancadas de chuva com trovoadas de manhã à noite em Aquidauana e região.

O céu fica nublado e parcialmente nublado pela manhã e à tarde, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 e a máxima de 36 graus. Umidade relativa do ar mínima de 55% e máxima de 90%.