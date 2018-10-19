Sexta com céu nublado e pancadas de chuva em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 e a máxima de 36 graus
Apesar do clima quente e abafado, a indicação para esta sexta-feira (19) é de pancadas de chuva com trovoadas de manhã à noite em Aquidauana e região.
O céu fica nublado e parcialmente nublado pela manhã e à tarde, conforme aponta o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A temperatura mínima prevista para hoje é de 24 e a máxima de 36 graus. Umidade relativa do ar mínima de 55% e máxima de 90%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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