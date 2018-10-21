Ladrão invade casa e leva várias roupas, mesa, sabão em pó e botijão de gás

Aquidauana
Crime ocorreu ontem, em residência no bairro Nova Aquidauana
Uma mulher de 54 acionou a Polícia Militar depois de ter a casa furtada neste sábado, na Rua Luiz Pinto, no bairro Nova Aquidauana, em Aquidauana. De acordo com a vítima, o ladrão levou mesa de ferro, botijão de gás, sabonetes, sabão em pó, amaciante e várias roupas que estavam estendidas no varal do quintal, além de cobertores.
A vítima relatou que foi informada pelo furto pela irmã, que havia ido até sua residência. A suspeita é de que o crime tenha ocorrido no período da tarde. A PM chegou a fazer rondas pela região, a fim de encontrar o suspeito, mas não obteve êxito. O caso foi encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Aquidauana, onde será investigado.
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