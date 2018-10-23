Em Aquidauana, juiz Odilon diz que violência é combatida também com educação e saúde

Durante visita ao município de Aquidauana nesta terça-feira, o juiz Odilon de Oliveira, candidato ao Governo do Estado de Mato Grosso do Sul pelo PDT, disse que, além de intensificar o trabalho policial, vai investir em mais saúde e educação para minimizar os números da violência na região. Enquanto pedia voto, Odilon afirmou que combate ao crime não se faz só com ostensividade.

“Metade da violência no Brasil está relacionada com as drogas. Esse combate tem que ser intenso, provendo também uma escola com melhor qualidade de ensino e saúde. A segurança é feita num pacote, junto com saúde e educação. Vamos intensificar o policiamento, melhorar nossas delegacias, convocar policiais aprovados em concurso e fazer mais concursos”, disse o juiz.

Ele aproveitou a oportunidade para pedir voto na disputa contra o governador Reinaldo Azambuja, que busca reeleição. “Aquidauana é uma parte importante do meu projeto político. Estamos no segundo turno, um período curto, mas de caminhada intensa e contamos com a colaboração e afeto das pessoas. Estamos pedindo o voto da população, de maneira bem humilde, para que na segunda-feira o estado amanheça respirando um ar mais puro”.

Colaborou Luiz Guido Jr.