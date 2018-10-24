Curso ajuda no desenvolvimento de habilidades interpessoais

Aquidauana
Dentre os tópicos trabalhados no curso estão: o resgate da ética na convivência e os valores no ambiente de trabalho
Ajudar as pessoas a desenvolverem as habilidades e competências interpessoais para um melhor desempenho pessoal e profissional. Esse é o objetivo do curso de Relações Interpessoais, promovido esta semana pela Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, em parceria com SENAR-MS e Sindicato Rural de Aquidauana.
O curso também oportuniza aos participantes o desenvolvimento de atitudes comportamentais adequadas, estabelecendo harmonia no ambiente social e de trabalho. Dentre os tópicos trabalhados no curso estão: o resgate da ética na convivência e os valores no ambiente de trabalho; como melhorar a comunicação; aprimorar habilidades de relacionamento interpessoal; integração e colaboração dentro da equipe para manter o respeito mútuo; a importância da autoestima para a qualidade nos relacionamentos.
Segundo a instrutora do SENAR, pedagoga, Rosa Helena Nunes Barbosa, a realização do curso possibilitou trabalhar as competências interpessoais, o que reflete na relação com eles mesmos e com o outro, de forma a melhorar o desempenho pessoal e profissional.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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