Palestras em Aquidauana alertam crianças sobre abuso e exploração sexual

Em alusão ao “Dia Estadual de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes” (6 de outubro), a Prefeitura de Aquidauana, por meio da Secretaria de Assistência Social, a equipe técnica do CREAS, realizou diversas palestras nas escolas durante o mês de outubro, enfatizando as diversas formas de abuso e exploração sexual e o que pode ser feito para evitar esse tipo violência.

Mato Grosso do Sul é pioneiro em articular políticas públicas para combater a exploração sexual de crianças e adolescentes, em 1995 construiu o Plano Estadual de Ações Integradas para o Combate à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes, enquanto que o Brasil teve seu Plano Nacional construído cinco anos depois.

Conforme dados da SEDHAST, o MS foi o primeiro estado a constituir o Comitê Estadual de Enfrentamento da Violência e de Defesa dos Direitos Sexuais de Crianças e Adolescentes (Comcex/MS) para fomentar e monitorar o Plano Estadual, sendo o primeiro à instituir o “Dia Estadual de Enfrentamento ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes”.

À exemplo do Estado, Aquidauana trabalha permanentemente em ações voltadas a proteção dos direitos e deveres das crianças e dos adolescentes, com atividades que envolvem não só a Rede de Proteção da SAS, mas engloba outras secretarias do município, além das escolas e instituições.

Mais informações sobre essas ações:

CREAS – Centro de Referência Especializado da Assistência Social

Endereço: Rua Francisco de Castro, n°730

67 3241-1912

Horário de Atendimento: 07h às 11h – 13h às 17h