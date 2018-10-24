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Clima

Pancadas de chuva durante todo dia nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Umidade relativa do ar chega a 95%

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/10/2018 às 07:26

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Quarta-feira (24) chuvosa em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia.

Temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 28 graus Celsius.

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Umidade relativa do ar mínima de 75% e máxima de 95%. 

 

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