Pancadas de chuva durante todo dia nesta quarta-feira em Aquidauana e região

Clima
Umidade relativa do ar chega a 95%
Quarta-feira (24) chuvosa em Aquidauana e região. Conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão é de pancadas de chuva e trovoadas isoladas durante todo o dia.
Temperatura mínima prevista para hoje é de 23 graus e a máxima de 28 graus Celsius.
Umidade relativa do ar mínima de 75% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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