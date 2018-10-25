Céu encoberto com pancadas de chuva nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Clima
Chove durante todo o dia. Mínima de 22 e máxima de 30 graus Celsius
Nesta quinta-feira (25) as chuvas continuam a cair em Aquidauana e região. O céu fica encoberto e nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas de manhã à noite, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
A previsão do tempo aponta temperatura mínima de 22 e máxima de 30 graus hoje.
Umidade relativa do ar bastante alta: mínima de 75% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
INFORME PUBLICITÁRIO
Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
Voltar ao topo
Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS