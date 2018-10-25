Céu encoberto com pancadas de chuva nesta quinta-feira em Aquidauana e região

Nesta quinta-feira (25) as chuvas continuam a cair em Aquidauana e região. O céu fica encoberto e nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas de manhã à noite, conforme indica o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

A previsão do tempo aponta temperatura mínima de 22 e máxima de 30 graus hoje.

Umidade relativa do ar bastante alta: mínima de 75% e máxima de 95%.