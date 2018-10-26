Chuvas continuam a cair nesta sexta-feira em Aquidauana e região

Clima
Temperatura máxima para hoje chega a 30 graus Celsius
Fim de semana chegando com mais chuvas em Aquidauana e região. Nesta sexta-feira (26) o céu fica nublado e durante todo o dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fortes pancadas de chuva estão previstas durante a tarde e à noite.
Temperatura mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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Eleições 2026
Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa
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