Chuvas continuam a cair nesta sexta-feira em Aquidauana e região

Fim de semana chegando com mais chuvas em Aquidauana e região. Nesta sexta-feira (26) o céu fica nublado e durante todo o dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) fortes pancadas de chuva estão previstas durante a tarde e à noite.

Temperatura mínima de 20 e a máxima de 30 graus. Umidade relativa do ar mínima de 60% e máxima de 95%.