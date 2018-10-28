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Eleições 2018

Prefeito Odilon vota e diz que país vive momento histórico neste Segundo Turno

O prefeito de Aquidauana espera que Reinaldo Azambuja seja reeleito neste domingo

Vanessa Ricarte

Publicado em 28/10/2018 às 11:18

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Neste domingo (28) os aquidauanenses já se movimentam para os pontos de votação na cidade. A exemplo de vários eleitores que estão votando desde às 8 horas de hoje, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, votou às 10h50 no Colégio Estadual Cândido Mariano.

Ao jornal O Pantaneiro, Odilon afirmou que este domingo é um momento histórico para o país. “O Brasil está vivendo um momento de divisão entre esquerda e direita. Acho que temos que pensar que o voto é uma conquista maravilhosa para o cidadão. Eu valorizo demais o momento de vir aqui votar. É a oportunidade do cidadão escolher o que ele acha melhor. O Brasil precisa de paz, crescimento, responsabilidade, cuidado e a gente espera que o país melhore muito depois dessa eleição, seja quem for o presidente escolhido, que tenha uma visão de progresso, de crescimento e desenvolvimento”, considerou.

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O prefeito Odilon, pertencente ao mesmo partido do governador e candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB) diz que espera que o correligionário vença neste segundo turno. “Creio que essa foi uma eleição polarizada, disputada e complicada para os dois candidatos, mas temos um bom trabalho com o governador, uma parceria estabelecida, então espero que Reinaldo seja reeleito.”

Com relação às perspectivas do resultado dessas eleições para o município de Aquidauana, Odilon afirma que há uma esperança generalizada de que o país avance frente à crise econômica enfrentada em todo o Brasil. “Acredito que após s eleições, o cidadão vai estar mais empolgado a trabalhar, a gerar emprego e, consequentemente, deverá aumentar a arrecadação de impostos. Não está fácil, estamos enfrentando uma crise enorme, mas temos caminhado. E o Estado vai ter uma grande parceria com os municípios. A gente acredita que Mato Grosso do Sul não pode parar de crescer”, finalizou.

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