Prefeito Odilon vota e diz que país vive momento histórico neste Segundo Turno

Neste domingo (28) os aquidauanenses já se movimentam para os pontos de votação na cidade. A exemplo de vários eleitores que estão votando desde às 8 horas de hoje, o prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, votou às 10h50 no Colégio Estadual Cândido Mariano.

Ao jornal O Pantaneiro, Odilon afirmou que este domingo é um momento histórico para o país. “O Brasil está vivendo um momento de divisão entre esquerda e direita. Acho que temos que pensar que o voto é uma conquista maravilhosa para o cidadão. Eu valorizo demais o momento de vir aqui votar. É a oportunidade do cidadão escolher o que ele acha melhor. O Brasil precisa de paz, crescimento, responsabilidade, cuidado e a gente espera que o país melhore muito depois dessa eleição, seja quem for o presidente escolhido, que tenha uma visão de progresso, de crescimento e desenvolvimento”, considerou.