Após ataque de abelhas, rua do Bairro Serraria é interditada em Aquidauana

A Rua Francisco Dias Feitosa, localizada no Bairro Serraria, em Aquidauana, foi interditada nesta segunda-feira em razão do ataque de um enxame de abelhas instalado no alto de um poste de energia elétrica. Técnicos da Energisa, juntamente com os bombeiros, devem proceder com a remoção durante a madrugada de amanhã.

Conforme apurado, moradores acionaram o Corpo de Bombeiros relatando o ataque. Assustadas por conta do barulho dos veículos que passavam pela via, as abelhas passaram a atacar pedestres. Por segurança, a via foi interditada por volta do meio-dia, até que a situação se resolvida. A expectativa é de que amanhã de manhã seja liberada.