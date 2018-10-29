Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:33

Buscar

Últimas notícias
X

Lesão corporal

Mulher não aceita separação, dá soco e mordida no ex-marido em Aquidauana

Trabalhador rural estava na casa de um colega na cidade quando foi surpreendido pela agressão

Vanessa Ricarte

Publicado em 29/10/2018 às 09:52

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

Uma mulher de 32 anos agrediu o ex-marido (38), após um mês de separados, no último sábado (27) à tarde, no Bairro Nova Aquidauana. Inconformada com a separação, ela soube que o ex, que mora numa fazenda, estava na casa de um colega na cidade e foi até o local tirar satisfações.

Segundo o registro policial, a vítima estava tomando banho, em um banheiro que fica do lado de fora da casa. Ao sair, se deparou com a ex-mulher, que lhe deu um soco em seu rosto e mordeu seu braço esquerdo, causando lesão.

O homem registrou boletim de ocorrência, mas preferiu não representar judicialmente contra a ex.

Leia Também

• Após ameaçar mulher e danificar veículo com facão, homem é preso bêbado

• Homem briga com mulher que não quis ir embora de festa e se joga com moto em portão

• Mulher e filhos são ameaçados de morte no Serraria

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo