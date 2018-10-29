Mulher não aceita separação, dá soco e mordida no ex-marido em Aquidauana

Uma mulher de 32 anos agrediu o ex-marido (38), após um mês de separados, no último sábado (27) à tarde, no Bairro Nova Aquidauana. Inconformada com a separação, ela soube que o ex, que mora numa fazenda, estava na casa de um colega na cidade e foi até o local tirar satisfações.

Segundo o registro policial, a vítima estava tomando banho, em um banheiro que fica do lado de fora da casa. Ao sair, se deparou com a ex-mulher, que lhe deu um soco em seu rosto e mordeu seu braço esquerdo, causando lesão.

O homem registrou boletim de ocorrência, mas preferiu não representar judicialmente contra a ex.