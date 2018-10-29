Segunda-feira com previsão de pancadas de chuva em Aquidauana e região

Nesta segunda-feira (29) segue a previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas de manhã à noite, segundo o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

O céu fica nublado e parcialmente nublado ao longo do dia. Temperatura mínima prevista para hoje é de 22 e a máxima de 32 graus Celsius.

Umidade relativa do ar mínima de 75% e a máxima chega a 95%.