Segunda-feira com previsão de pancadas de chuva em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 a máxima de 32 graus
Nesta segunda-feira (29) segue a previsão de pancadas de chuva com trovoadas isoladas de manhã à noite, segundo o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
O céu fica nublado e parcialmente nublado ao longo do dia. Temperatura mínima prevista para hoje é de 22 e a máxima de 32 graus Celsius.
Umidade relativa do ar mínima de 75% e a máxima chega a 95%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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