Céu nublado e possibilidade de chuvas nesta terça em Aquidauana e região

Nesta terça-feira (30) a previsão do tempo indica céu nublado e parcialmente nublado pela manhã em Aquidauana e região, conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.

Já à tarde, há possibilidade de chuvas isoladas com trovoadas. À noite o céu torna a ficar nublado, com névoa úmida.

Temperatura mínima de 22 e a máxima de 33 graus. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 100%.