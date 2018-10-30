Céu nublado e possibilidade de chuvas nesta terça em Aquidauana e região

Clima
A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 e a máxima de 33 graus
Nesta terça-feira (30) a previsão do tempo indica céu nublado e parcialmente nublado pela manhã em Aquidauana e região, conforme o boletim meteorológico do Inmet - Instituto Nacional de Meteorologia.
Já à tarde, há possibilidade de chuvas isoladas com trovoadas. À noite o céu torna a ficar nublado, com névoa úmida.
Temperatura mínima de 22 e a máxima de 33 graus. Umidade relativa do ar mínima de 65% e máxima de 100%.
Oportunidades
Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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