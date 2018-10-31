Polícia prende pela terceira vez traficante que vendia maconha com ajuda de rádio comunicador

Aquidauana
Além dele, outro comparsa foi preso e cerca de 2,5kg da droga foi apreendida
No final da tarde desta terça-feira (30) por volta das 17h30, a Polícia Militar desmantelou ponto de tráfico de drogas na Rua Álvaro Pontes, Bairro Alto, em Aquidauana. A Polícia identificou o traficante de 22 anos, que já havia sido preso duas vezes anteriormente pelo mesmo crime. Em fevereiro deste ano, ele foi preso fazendo disque-entrega de drogas.
Conforme o registro policial, dessa vez, o rapaz teria recebido tabletes de maconha que seriam redistribuídos em pequenas “paradinhas” a ser vendidas a usuários de drogas da região. No momento da abordagem policial, mais dois homens entraram no local, de 25 e 30 anos respectivamente, quando todos foram flagrados pela PM, que os revistou e ainda encontrou na roupa dos suspeitos mais porções de maconha.
Ao entrar na casa do rapaz que havia recebido os entorpecentes, os policiais contataram ainda a presença de um rádio sobre uma mesa. Ele e a mulher disseram à equipe da PM que não tinha mais a droga em casa e indicaram um terreno baldio.
No terreno próximo ao local, os policiais encontraram 2,5kg de maconha escondida por mais dois suspeitos que supostamente faziam parte do esquema de venda de drogas. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia e presos o rapaz que recebeu os tabletes, preso pela terceira vez, e o que assumiu ser dono da droga. Responderão criminalmente pelos atos praticados.
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Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h
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