Acessibilidade

16 De Setembro De 2026 • 00:35

Buscar

Últimas notícias
X

Aquidauana

Polícia prende pela terceira vez traficante que vendia maconha com ajuda de rádio comunicador

Além dele, outro comparsa foi preso e cerca de 2,5kg da droga foi apreendida

Vanessa Ricarte

Publicado em 31/10/2018 às 10:37

Compartilhe:

A-

A+

Publicidade

Publicidade

No final da tarde desta terça-feira (30) por volta das 17h30, a Polícia Militar desmantelou ponto de tráfico de drogas na Rua Álvaro Pontes, Bairro Alto, em Aquidauana. A Polícia identificou o traficante de 22 anos, que já havia sido preso duas vezes anteriormente pelo mesmo crime. Em fevereiro deste ano, ele foi preso fazendo disque-entrega de drogas.

Conforme o registro policial, dessa vez, o rapaz teria recebido tabletes de maconha que seriam redistribuídos em pequenas “paradinhas” a ser vendidas a usuários de drogas da região. No momento da abordagem policial, mais dois homens entraram no local, de 25 e 30 anos respectivamente, quando todos foram flagrados pela PM, que os revistou e ainda encontrou na roupa dos suspeitos mais porções de maconha.

Leia Também

• PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha em teto de caminhão frigorífico

• Adolescente de carona em caminhão é flagrada com maconha que levaria para o MT

• PRF apreende Corolla atolada com uma tonelada de maconha em MS

Ao entrar na casa do rapaz que havia recebido os entorpecentes, os policiais contataram ainda a presença de um rádio sobre uma mesa. Ele e a mulher disseram à equipe da PM que não tinha mais a droga em casa e indicaram um terreno baldio.

No terreno próximo ao local, os policiais encontraram 2,5kg de maconha escondida por mais dois suspeitos que supostamente faziam parte do esquema de venda de drogas. Todos os envolvidos foram encaminhados à Delegacia e presos o rapaz que recebeu os tabletes, preso pela terceira vez, e o que assumiu ser dono da droga. Responderão criminalmente pelos atos praticados.

Publicidade

VEJA TAMBÉM

Aberto à população

Aquidauana debate novo Plano Municipal de Educação nesta quarta-feira

Capacitação

Aquidauana prepara agentes de saúde para ações do Setembro Amarelo

Oportunidades

Casa do Trabalhador de Aquidauana oferece 22 vagas de emprego nesta terça

Oportunidades contemplam vagas locais e regionais; atendimento ocorre das 07h às 13h

Luto

Cultura de MS se despede do multiartista Jorge Barros de Oliveira

Publicidade

Meteorologia

Aquidauana amanhece com sol entre nuvens e clima ainda frio nesta terça

ÚLTIMAS

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural

INFORME PUBLICITÁRIO

Senar/MS celebra 10 anos cuidando da saúde do homem e da mulher rural
PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Eleições 2026

PRTB substitui Pablo Marçal por Leonardo Avalanche na disputa presidencial

Mudança ocorreu após Marçal renunciar à candidatura; presidente do partido deixa posto de vice e assume a cabeça da chapa

Editorias

Geral Política Policial Turismo Esportes Eventos Tecnologia Artigos Anastácio Entrevistas Economia Internacional Educação Cultura Ciência Entretenimento Você Repórter Saúde Brasil 25º Rally dos Sertões Aquidauana Informe Publicitário Corumbá Cidades Bonito Campo Grande Social

Colunistas

Valdemir Gomes Paulo Corrêa de Oliveira Maria de Lourdes Medeiros Bruno Fernando da Silva Batista Rosildo Barcellos Alirio Vilassanti

Serviços

Galeria de Fotos Vídeos Guia Cidade

Sobre

Contato Sobre nós Expediente Anuncie

Redes Sociais

Whatsapp

Contato

Notícias pelo Whatsapp Fale Conosco

Voltar ao topo
Logo O Pantaneiro Rodapé

Rua XV de Agosto, 339 - Bairro Alto - Aquidauana/MS

(67) 99856-0000

©2026 O Pantaneiro. Todos os Direitos Reservados.

Layout

Software

2
Entre em nosso grupo