Polícia prende pela terceira vez traficante que vendia maconha com ajuda de rádio comunicador

No final da tarde desta terça-feira (30) por volta das 17h30, a Polícia Militar desmantelou ponto de tráfico de drogas na Rua Álvaro Pontes, Bairro Alto, em Aquidauana. A Polícia identificou o traficante de 22 anos, que já havia sido preso duas vezes anteriormente pelo mesmo crime. Em fevereiro deste ano, ele foi preso fazendo disque-entrega de drogas.

Conforme o registro policial, dessa vez, o rapaz teria recebido tabletes de maconha que seriam redistribuídos em pequenas “paradinhas” a ser vendidas a usuários de drogas da região. No momento da abordagem policial, mais dois homens entraram no local, de 25 e 30 anos respectivamente, quando todos foram flagrados pela PM, que os revistou e ainda encontrou na roupa dos suspeitos mais porções de maconha.