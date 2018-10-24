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Tráfico de drogas

PRF apreende mais de 1 tonelada de maconha em teto de caminhão frigorífico

A equipe reforçava a fiscalização da Operação Égide quando deram ordem de parada a um caminhão Volvo/VM 260

Vanessa Ricarte

Publicado em 24/10/2018 às 09:52

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No início da tarde desta terça-feira, 23 de outubro, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais de 1 tonelada de maconha oculta no teto de um caminhão frigorífico.

A equipe reforçava a fiscalização da Operação Égide quando deram ordem de parada a um caminhão Volvo/VM 260 com placas de Campo Grande, conduzido por um homem de 35 anos acompanhado de uma passageira de 24 e uma criança de 5.

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O homem se mostrou bastante tenso e nervoso com a abordagem dos policiais. Em checagem ao compartimento de carga a equipe encontrou um compartimento oculto no teto do baú. O compartimento foi aberto e havia vários tabletes de maconha, que após realizada a pesagem somou 1.123kg.

O motorista informou que pegou o veículo carregado com o entorpecente em Amambai e levaria até a cidade de Paranaíba, onde receberia a quantia de R$ 8 mil pelo transporte. Segundo ele, a mulher é sua namorada e não sabia do transporte do ilícito.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado junto com o veículo e a droga para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Grande, onde a droga será pesada. A mulher foi encaminhada como testemunha.

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