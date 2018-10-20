PRF reinaugura Unidade Operacional em Sidrolândia/MS

A cerimônia contou com a participação do Ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marun, do Senador Pedro Chaves, do Diretor Geral da Polícia Rodoviária Federal, Renato Dias e do Superintendente da PRF em Mato Grosso do Sul, Luiz Alexandre Gomes da Silva.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reinaugurou na manhã desta sexta-feira, 19 de outubro, a Unidade Operacional de Sidrolândia, no km 415, da BR-060, em Mato Grosso do Sul.

Na cerimônia estiveram presentes ainda outras autoridades, como o Coronel Faifer, do Comando Militar do Oeste, Cléo Mazzotti, Delegado Regional da Polícia Federal, Antônio Carlos Videira, Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, Coronel Waldir Ribeiro, do Comandante-Geral da PM-MS, Coronel Joinson Alves, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar, Thiago Bucker, Superintendente do DNIT, e Alexandre Rezende, Superintendente da Agência Nacional de Mineração, além de servidores da Instituição e outras autoridades.

A Unidade Operacional de Sidrolândia recebeu o nome ‘Ronaldo Trindade Pires’, em homenagem ao PRF Trindade, policial que nasceu em março de 1952, em Rio Brilhante e que aos 22 anos se tornou Patrulheiro Rodoviário Federal, realizando seu sonho de trabalhar protegendo as estradas do Mato Grosso do Sul. Em 1996, foi lotado na Delegacia PRF de Jardim. Em 1998, foi designado como Chefe do Núcleo de Operações da Delegacia de Campo Grande, responsável por essa Unidade ora inaugurada.

O PRF Trindade era reconhecido por seus colegas e amigos como um policial de extrema dedicação e amor pela Instituição nos 27 anos em que permaneceu envergando o uniforme da PRF. Encerrou sua carreira em 2001, tendo falecido em 2017, aos 65 anos de idade.

Histórico - A primeira construção da Unidade Operacional de Sidrolândia foi inaugurada em 1998 e surgiu graças a um pedido dos moradores da cidade e região rural que sabiam da passagem de muitos ilícitos de fronteira, como veículos roubados, drogas e armas. Sem previsão orçamentária para a construção do prédio, os moradores reuniram recursos e a Polícia Rodoviária Federal começou seus trabalhos em agosto de 1998.