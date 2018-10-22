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Fiscalização

PRF apreende 1kg de cocaína em fundo falso de cabine de carreta

Três cachorros indicaram positivamente para a presença de entorpecente no assoalho da cabine

Vanessa Ricarte

Publicado em 22/10/2018 às 15:25

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A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu na tarde de sexta-feira, 19 de outubro, 1kg de cocaína na cabina de um caminhão-trator.

A equipe realizava ronda de patrulhamento na BR-163 próximo ao km 462, em Campo Grande, quando abordaram a carreta Volvo/FH12 380 atrelada à dois reboques, conduzido por um homem de 32 anos na companhia de outro homem de 54.

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O passageiro se identificou como o proprietário do veículo, apresentando as notas fiscais da carga. Em breve conversa, os policiais identificaram contradições entre os dois ocupantes do veículo e acionaram o Grupo de Operações com Cães da PRF (GOC).

Os três cachorros indicaram positivamente para a presença de entorpecente no assoalho da cabine. O compartimento foi aberto e no local havia 1 tablete de 1,010kg (um quilo e dez gramas) de cocaína.

O passageiro, dono do veículo, admitiu que levou o caminhão até Corumbá para prepará-lo com o fundo falso para o transporte da droga, mas que antes de iniciar a viagem desistiu e pediu que retirassem os tabletes e fechassem o compartimento falso. Segundo ele, o único tablete encontrado seria resquício esquecido da empreitada interrompida.

Os dois ocupantes da carreta foram presos e encaminhados com o conjunto de veículos e a droga para a Delegacia da Polícia Civil em Campo Grande.

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