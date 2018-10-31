Uems abre processo seletivo para Mestrado em Zootecnia de Aquidauana

O Programa objetiva promover a criação de redes de pesquisa para diminuir os desequilíbrios regionais na oferta e desempenho da pós-graduação e atender à área de conhecimento que constitui a Ciências Agrárias.

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) publicou no dia 29 de novembro, um edital de inscrições para o programa de Mestrado em Zootecnia, área de concentração Produção Animal no Cerrado-Pantanal, na unidade de Aquidauana. Poderão inscrever-se no processo seletivo graduandos em Zootecnia e áreas afins.

Assim, diminuirá as distâncias existentes entre universidade e o espaço produtivo, por meio da proposição de projetos de pesquisa relacionados com demandas dos setores produtivos da região, considerando não apenas as questões de produção e produtividade, mas também o desenvolvimento e o progresso do homem do campo na sua busca de bases materiais e sociais.

As linhas de pesquisas desenvolvidas pelo programa são: Produção de ruminantes no Cerrado e Pantanal e Produção de monogástricos e organismos aquáticos no Cerrado e Pantanal.

As inscrições estarão abertas de 26 de outubro a 23 de novembro. Saiba mais na página do programa de Mestrado.